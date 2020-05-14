Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили набирает «команду реформаторов» через конкурс в Facebook. Анкету Саакашвили опубликовал на своей странице в четверг, 14 мая.

Заполнить анкету можно до 23:00 18 мая, так как уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Обязательными требованиями к кандидатам указаны:

владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;

опыт работы по специальности от 5-ти лет;

наличие рекомендации с предыдущего места работы;

запись короткого видео в этой форме.

В свою очередь в комитете предлагают: «интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста».



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