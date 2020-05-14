Лучшие программисты мира обучаются в России, как и лучшие хакеры. Поэтому все главные киберзлодеи планеты говорят по-русски, заявил в разговоре с журналистами глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По его словам, говоря об обученных в РФ хакерах, он имеет в виду высокопрофессиональной преступности. В качестве примера Касперский привёл «громкую и классическую историю» — Carbanak. Банда, состоящая их русскоговорящих граждан РФ, Европы, Прибалтики и Украины за пару лет смогли украсть миллиард долларов

Касперский подчеркнул: в России действительно лучшие программисты в мире. Соответственно, хакеры тоже, ведь они проходили обучение в одних вузах.

Они учились вместе, но результат получился разный. Если первые пытаются создать что-то новое, то вторые — взломать, разрушить. Мотивация у хакеров почти в 100% случаев — деньги, деньги, деньги, — цитирует Касперского ТАСС.

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