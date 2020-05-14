У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом Песков рассказал в интервью «Коммерсанту».

По словам Пескова, коронавирусную инфекцию у него обнаружили по результатам одного из тестов, которые он делал «практически в ежедневном режиме».

«В первый день [после теста] не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37», — сказал Песков, уточнив, что поехал в больницу после того как «дня два-три» лежал дома.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя <…> Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм», — рассказал пресс-секретарь президента.

Песков сообщил о болезни 12 мая.

Minval.az