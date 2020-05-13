Из Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА в Москве 13 мая выписали 100-летнюю Пелагею Пояркову. Она первая в России пациентка с коронавирусом такого возраста, которой удалось выздороветь.

Пояркова, сообщает «Интерфакс», заболела COVID-19, когда находилась на плановом лечении в больнице и оказалась в одной палате с пациенткой с коронавирусом. Муж Поярковой погиб во время Великой Отечественной войны, и она осталась одна с грудным ребенком.

Сейчас Пояркова живет с дочерью и зятем. В ФМБА пожелали бывшей пациентке здоровья, бодрости духа и благополучия.

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