Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме», – сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации издания, Нурмагомедова-старшего в Дагестане лечили неправильно, из-за чего возникло осложнение.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, отца Хабиба госпитализировали с пневмонией. На следующий день Абдулманап сообщил, что чувствует себя хорошо.

Однако 5 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший спецбортом из Махачкалы был доставлен в Москву. Сейчас он находится в одном из московских военных госпиталей.

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