Суд общей юрисдикции Еревана принял решение оставить второго президента Армении Роберта Кочаряна под стражей. Решение огласила в среду судья Анна Данибекян.

Таким образом, суд отклонил три ходатайства защиты Кочаряна: первое касалось отмены ареста в качестве меры пресечения по состоянию здоровья, второе – освобождение под залог, третье – освобождение под личное поручительство. Вердикт суда может быть обжалован в течение 10 дней с момента получения его адвокатами.

Отметим, что Кочарян не присутствовал в среду на заседании. 12 мая стало известно, что его прооперировали в ереванском медцентре «Измирлян». Поскольку сейчас бывший глава государства находится на лечении, судебное заседание отложено. Оно состоится 19 мая в 13:00.

После заседания адвокат экс-президента Арам Вардеванян заявил журналистам, что решение суда неприемлемо, поскольку Кочарян перенес уже три операции.

«Иными словами, это тотальное отсутствие правосудия. Сожалею, что мы, будучи страной-членом Совета Европы, стали свидетелями подобного явления. Мы сообщим о своих дальнейших шагах», — цитирует «Спутник» юриста.

Бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз.

Minval.az