Американские ученые обнаружили, что с возрастом у человека уменьшается количество микроРНК. Это напрямую влияет на способность организма бороться с вирусами, сильно снижая его защиту. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging and Disease.

МикроРНК — это короткие некодирующие РНК. Они играют важную роль в способности человека реагировать на вирусы. При попадании вируса в организм они фиксируют и разрезают его РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.

Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается. Поэтому пожилые и люди хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, с ожирением, диабетом, а также люди с ослабленной иммунной системой и онкологические больные тяжелее переносят COVID-19 и чаще умирают.

В новой работе авторы изучили, какие последовательности микроРНК нацелены на два вируса семейства SARS — возбудитель атипичной пневмонии 2002 года SARS-CoV и коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Исследование включало четыре образца SARS-CoV и 29 образцов SARS-CoV-2, взятых в период с января по апрель 2020 года в 17 странах от США до Таиланда.

Компьютерное моделирование на основе полученных данных позволило ученым выявить 848 микроРНК, которые нацелены на геном SARS-CoV, и 873 микроРНК, взаимодействующих с геномом SARS-CoV-2. При этом 558 микроРНК, борющихся с SARS-CoV, были также эффективны против SARS-CoV-2, в то время как 315 микроРНК были уникальными для SARS-CoV-2, а 290 связывались только с вирусом SARS-CoV.

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