Есть продукты, которые вызывают зависимость почти так же, как и наркотики. Об этом сообщают эксперты, которые подчеркивают, что дело не в химических добавках, а во вкусовых ощущениях при их употреблении, передает агентство «Росбалт».

К примеру, натуральные сорта сыра хочется есть еще и еще, потому что в них содержится казеин, который расщепляется в желудке и образует казоморфины, а они имеют опиоидный эффект. Зависимость может вызвать и мороженое, которое стимулирует выработку тромботонина — гормона, понижающего уровень стресса в организме, а также L-триптофана, который является естественным транквилизатором, способен расслабить нервную систему и помогает справиться с бессонницей. То же самое происходит и при употреблении копченой колбасы — в нее для усиления вкуса производители могут добавлять глутамат натрия E621, который пробуждает аппетит.

Любимый многими шоколад усиливает выработку не только дофамина, но и окситоцина, улучшает самочувствие. Отказаться от дольки шоколада часто бывает сложно. Наконец, зависимость может вызвать хлеб — он вырабатывает у человека гормон экзорфин, который тоже относится к опиоидным пептидам и содержится в глютене.

Minval.az