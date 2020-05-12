Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020. Феттель выступал за Ferrari с 2015 года. До этого он был в команде Red Bull и четыре раза становился чемпионом мира в 2010–2013 годах.

«Команда и я поняли, что у нас больше нет желания оставаться вместе после конца этого сезона. Финансовые вопросы не имели никакого отношения к этому совместному решению»,— цитирует «Коммерсант» Себастьяна Феттеля.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто заявил: «Это было решение было непросто принять, учитывая ценность Себастьяна как пилота и человека». При этом он сказал, что какой-то конкретной причины не было, только общее понимание, что «пришло время идти разными путями, чтобы достичь наших поставленных целей».

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