Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятность открытия границ между странами СНГ после смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как сообщает АПА, на онлайн пресс-конференции, посвященной итогам встречи Совета министров иностранных дел стран СНГ в формате видеоконференции, С.Лавров отметил, что решение об открытии границ принимают не министерства иностранных дел.

«Решение об этом принимают санитарные власти. На сегодняшнем заседании мы поговорили и об этом, отметили поддержку, которую оказывают друг другу наши страны. Россия отправила странам СНГ тестовые системы и оборудование по выявлению коронавируса. Россия тоже получила помощь в этом вопросе. Мы сотрудничаем со странами СНГ в плане доставки в страну наших граждан. Помогаем в этом направлении и нашим партнерам из СНГ», — подчеркнул глава МИД России.

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