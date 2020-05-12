В болгарской пещере Бачо Киро археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современного человека.

Выяснилось, что представители Homo sapiens пришли в Европу, где до этого жили неандертальцы, 45 тысяч лет назад. Описание открытия и результаты радиоуглеродного определения возраста находок опубликованы в журналах Nature и Nature Ecology & Evolution.

На рубеже среднего и верхнего палеолита представители Homo sapiens проникли в Европу и в течение нескольких тысяч лет полностью вытеснили неандертальцев, обитавших там до этого. Однако точное время этого события оставалось непонятным, а находки, относящиеся к так называемому начальному верхнему палеолиту, практически отсутствовали.

В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены палеолитические окаменелости, предположительно относящиеся к самому началу верхнему палеолиту, но позднее образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самые древних на европейском континенте останков современных людей.

Фактически, ученые нашли множество мелких обломком костей, по которым невозможно было установить видовую принадлежность, и один коренной зуб, принадлежавший, по мнению ученых, Homo sapiens. И здесь на помощь археологам пришли современные методы.

С помощью метода масс-спектрометрии ученые провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.

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