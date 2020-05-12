В настоящий момент работодатели обеспокоены о производительностью труда миллионов подчиненных, работающих в удаленном режиме из-за коронавируса. Однако, как свидетельствует свежее исследование, нововведения идут на пользу бизнесу, который начнет в результате процветать, пишет британский таблоид The Daily Mail.

«Исследователи опросили более 1600 человек на тему того, как они адаптировались к работе из дома: треть опрошенных считают, что работают более продуктивно, чем из офиса. Респонденты отметили, что теперь они лучше контролируют свое время и объем выполненной работы. С другой стороны, те, кто чувствуют себя изолированными или выполнение задач которых зависит от других людей, считают, что они менее продуктивны», – сообщается в статье, перевод которой опубликован на сайте InoPressa.

C начала вспышки «многие компании попросили своих сотрудников работать из дома до дальнейшего уведомления. Хотя некоторые работодатели, возможно, обеспокоены производительностью своих сотрудников на фоне нововведений, исследователи из Университета Монреаля обнаружили, что «телеработа» улучшает бизнес. Их анализ основан на данных, полученных от более 1600 респондентов, заполнивших онлайн-анкету; 75% из них были женщины и 25% — мужчины, в основном из Квебека. Около 85% респондентов – примерно 40 лет, 85% имеют высшее образование, и 70% работают в общественном и частично контролируемом государством секторах», – говорится в статье.

«Одна треть респондентов полагают, что их производительность возросла после того, как они перешли на удаленный режим работы, несмотря на то, что более половины участников исследования работают рядом с другим человеком из дома. «Интересно отметить, что и мужчины, и женщины говорят, что стали более продуктивными, – подчеркнула Таня Саба, соавтор исследования. – Неверно утверждать, что только женщины предпочитают телеработу, чтобы сбалансировать свою работу и семейную жизнь. Причины более сложные и разнообразные».

«Те, кто заявил о том, что работает более продуктивно, как правило, были старше 40 лет и тратили меньше времени на выполнение семейных и других обязанностей, — подчеркивает издание. – Некоторые респонденты отметили, что их рабочая нагрузка возросла после перехода на домашний режим работы, но они обнаружили, что могут лучше контролировать свое время и объем работы, которую они выполняют».

«Тем не менее, исследователи нашли группу, которая недовольна удаленной работой. Те, кто чувствовал себя изолированным и далеким от процесса принятия решений, сообщили, что они стали менее продуктивны с момента перехода на удаленный режим. «Это вопрос как организационной изоляции, так и социальной изоляции от коллег», – пояснила Саба.

«В конце концов пандемия закончится, и люди начнут возвращаться в офисы. Однако 39% опрошенных сообщили, что предпочитают оставаться дома», – заключает автор.

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