Коронавирус может передаваться через слезную жидкость. К такому выводу после серии исследований пришли специалисты медшколы Университета Джонса Хопкинса. Исследование выложено на портале неопубликованных в специализированных журналах научных работ Biorxiv.org, передает Лента.ру.

В документе говорится, что клетки поверхности глаза из-за особенностей строения являются своеобразным «резервуаром» для нового коронавируса. Речь идет о белке ACE-2, который считается точкой входа для вируса, а также ферменте TMPRSS2, который помогает проникновению вируса в организм.

Если инфекция поражает клетки глаза, орган зрительной системы становится носителем вируса. «При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям», — говорится в отчете.

Также ученые отмечают, что тесты материала слизистой оболочки глаза на коронавирус могут быть положительными даже при отрицательном результате традиционного мазка из носоглотки.

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