Аукционный дом Sotheby’s выставил на онлайн-торги пару кроссовок Nike Air Jordan 1, в которых играл легендарный баскетболист Майкл Джордан. Торги уже стартовали и продлятся до 17 мая, пишет «Корреспондент».

Кроссовки оцениваются в 100000 — 150000 долларов.

Сообщается, что обувь для баскетболиста была изготовлена по заказу. Они выполнены в красном, белом и черном цветах, которые Джордан чаще всего носил на площадке.

Еще в 1984 г. Nike подписала со спортсменом рекламный контракт и разработала специально для него модель Air Jordan, которую потом запустили и в массовую продажу. Air Jordan продается до сих пор.

«На обуви есть следы носки, однако пара в замечательном состоянии и на ней есть даже автограф Джордана», — уточняет Sotheby`s.

На торги модель обуви выставил коллекционер и основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер.

Minval.az