Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила вариант, при котором сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стартует 5 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал The Judge 13.

По информации источника, руководство «Формулы-1» получило соответствующее уведомление от FIA в пятницу. Предполагается, что Австрия примет два этапа подряд: гонка первого пройдет 5 июля, а второго — 8 или 9 июля. Следом состоятся два этапа в Великобритании (гонки 19 и 23 июля). Этапы пройдут без зрителей, к автодрому будут допущены только телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию.

«Каждая команда будет размещена в отдельном отеле. Ограничения у команд будут такими же, как всегда», — цитирует The Judge 13 источник, работающий на одну из команд «Формулы-1».

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