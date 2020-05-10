Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос»), входящий в четверку турниров серии «Большого шлема», в 2020 году может быть проведен без зрителей, сообщил AFP президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли.

«Проведение соревнований при пустых трибунах позволило бы реализовать часть экономической модели турнира, в частности, права на трансляцию и спонсорство. Это нельзя упускать из виду», — отметил Джудичелли.

Он добавил, что окончательное решение еще не принято, проведение матчей без зрителей является лишь одним из обсуждаемых организаторами вариантов.

Изначально «Ролан Гаррос» должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня. Из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на осень, он состоится с 20 сентября по 4 октября.

Minval.az