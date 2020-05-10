Главным событием турнира UFC 249 стал поединок между двумя американскими бойцами — Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Гэтжи доминировал на протяжении почти всего боя — Фергюсону оставалось лишь отбиваться от постоянных атак оппонента в последних раундах.

До этого боя 36-летний Фергюсон в ММА имел 25 побед при 3 поражениях. 31-летний Гэтжи одержал 21 победу при 2 поражениях.

Большинство поединков в своей карьере Фергюсон выиграл техническим или прямым нокаутом. Кроме того, боец прославился удушающими приемами. Джастин Гэтжи запомнился фанатам единоборств своим безбашенным стилем, что и демонстрировал в этом противостоянии.

Minval.az