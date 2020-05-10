Американские ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для проверки наличия в воздухе следов употребления марихуаны. Об это сообщается на официальном сайте университета.

Методика основана на электрохимической реакции, которая позволяет выявить наличие главного психоактивного компонента конопли — тетрагидроканнабинола. Ток выбивает из его частиц электроны, происходит окисление — и в результате получившиеся молекулы приобретают фиолетовый оттенок.

По словам исследователей, тест позволяет узнать, курил ли человек марихуану за последние четыре-пять часов. Исследователи надеются, что их методика позволит создать на ее основе удобное устройство по типу алкотестеров.

Minval.az