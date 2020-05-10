Французский и камерунский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну, известный по прозвищу Хищник, нокаутировал суринамца Жарзинью Розенстрайка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео представлено правообладателем.

33-летний тяжеловес нокаутировал оппонента за 20 секунд. Упав, Розенстрайк пропустил еще несколько ударов от камерунца, после чего рефери остановил поединок.

Также в рамках UFC 249 российский тяжеловес Алексей Олейник победил бразильца Фабрисиу Вердума. Соперник россиянина — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Суринамский тяжеловес потерпел первое поражение в карьере. На его счету 10 побед в MMA.

Нганну одержал 15-ю победу в карьере.

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