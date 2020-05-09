Президент и премьер-министр России – Владимир Путин и Михаил Мишустин, поздравили главу правительства Армении Никола Пашиняна с Днем Победы. Примечательно, что российский президент в своем поздравлении в очередной раз потроллил армянского премьера, назвав Никола Воваевича «Николом Владимировичем», сообщает «Минвал».

«Уважаемый Никол Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Армении с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Наши народы свято чтят память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом, отстоять мир для будущих поколений», — говорится в послании Путина, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.

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В том же сообщении абзацем ниже опубликовано поздравление армянскому премьеру главы российского правительства Михаила Мишустина, который в отличие от российского лидера, не перепутал отчество Пашиняна.

«Уважаемый Никол Воваевич,

Сердечно поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в послании Мишустина.

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