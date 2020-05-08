Папский Совет по межрелигиозному диалогу Ватикана опубликовал на своем сайте обращение к мусульманам всего мира по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает 1News, в тексте есть ссылка на слова Папы римского Франциска, которые он произнес во время визита в Баку 2 октября 2016 года при посещении мечети Гейдара:

«Встретиться в братской дружбе в этом месте молитв является мощным знаком, показывающим гармонию, которую религии могут построить сообща, основываясь на личных взаимоотношениях и доброй воле».

Обращение опубликовано на английском, французском, итальянском и арабском языках и подписано Секретарем Папского Совета по межрелигиозному диалогу и префектом Комиссии по религиозным связям с мусульманами, кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.

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