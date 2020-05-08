Необходимо обеспечить скорейшее политическое урегулирование карабахского конфликта, заявил спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, ЕС продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, отметил Клаар.

Спецпредставитель рассказал о своем телефонном разговоре с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшемся на минувшей неделе. По его словам, стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе и о влиянии коронавируса.

«В контексте урегулирования карабахского конфликта я хотел бы повторить призыв Евросоюза строго соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией и продолжать конструктивно участвовать в мирном процессе, возглавляемом сопредседателями Минской группой ОБСЕ», — сказал спецпредставитель, слова которого приводит «Спутник».

Евросоюз полностью поддерживает усилия сопредседателей, которые обеспечивают непрерывность процесса урегулирования конфликта, а также их подход и предложения в отношении мира и безопасности в регионе, подчеркнул Клаар. Он также назвал позитивным событием недавнее совместное совещание министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями.

«Статус-кво в конфликте является неустойчивым», — подчеркнул он.

Карабахский конфликт требует скорейшего политического урегулирования, указал Клаар. И ЕС ожидает, что стороны примут меры для дальнейшего снижения напряженности и будут по существу заниматься основными вопросами и последующими шагами.

Европейский Союз ожидает возобновления очных встреч и осуществления ранее согласованных гуманитарных мер, как только это будет возможно, заключил спецпредставитель.

Minval.az