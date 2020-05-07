Бывший нападающий «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Матри объявил о завершении игровой карьеры.

«Я не могу сказать, что осуществил свои мечты, — признался воспитанник «россонери» в интервью Sky Sport Italia, пишет «Газета.ру».

«Когда я начинал, то и представить не мог, что трижды стану чемпионом Италии. Я не могу жаловаться на свою карьеру, но сейчас я в конце пути. Я пришел к такому решению после первых шести месяцев в «Брешии».

«Я потерял некоторые стимулы и чувствовал себя плохо на поле. Я утратил интерес к игре, а это не является частью моего характера — оставаться в клубе, где я не могу дать то, что нужно».

«После того, как меня отпустили, у меня было немного предложений и не одно из них меня не удовлетворило. Я предпочел не дурачить себя. Я буду скучать по своей жизни в качестве футболиста, но только большое предложение может заставить меня вернуться».

Матри начинал карьеру в «Милане», но по-настоящему заявить о себе смог только в «Кальяри», где выступал в период с 2007-го по 2011-й год, забив 36 мячей в 127 матчах.

Наибольших успехов экс-форвард добился в составе «Ювентуса», с которым трижды выигрывал скудетто, один раз Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.

За сборную Италии Матри отличился одним голом в семи матчах.

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