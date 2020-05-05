Экс-игрок немецкого футбольного клуба «Шальке» Хианник Камба, которого все считали погибшим уже четыре года, найден живым в Германии.

Как сообщает издание Bild, в 2016 году футболист попал в аварию в Конго и якобы инсценировал свою гибель, чтобы получить страховую компенсацию.

33-летний футболист всё это время проживал в немецком регионе Рур со своей семьёй. В данный момент местная прокуратура проводит расследование относительно жены игрока, которую обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти.

Воситанник «Шальке» Хианник Камба с 2008 по 2015 год выступал за немецкие команды из низших дивизионов.

Minval.az