Вингер Алексис Санчес может продолжить карьеру на родине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Sports Mole.

Санчес готов перебраться в «Универсидад де Чили». Об этом признался президент чилийского клуба Луис Наваретте:

«Я разговаривал с Алексисом, он переживает за «Универсидад». Он хочет завершить карьеру в этом клубе. Экономическая ситуация не радует и все будет зависеть от того насколько Санчес готов отказаться от части зарплаты, которую он получает в «Интере»», — говорит президент клуба.

Напомним, Алексис Санчес выступает на правах аренды за миланский «Интер» из «Манчестер Юнайтед». «Нерадзурри» не будут выкупать контракт футболиста, а потому летом он должен вернуться в МЮ, где у него соглашение до 2022 года.

Ранее заинтересованность в игроке также проявляла Рома.

Minval.az