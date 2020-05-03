Психолог Анастасия Вертинская в интервью российскому интернет-порталу 5-tv.ru рассказала, что во время повсеместной самоизоляции из-за коронавируса некоторые супружеские пары, вынужденные общаться больше обычного, начали испытывать кризис в отношениях.
Эксперты в этой связи прогнозируют всплеск разводов в обозримом будущем. Вертинская перечислила пять шагов, которые супруги смогут предпринять самостоятельно, чтобы избежать разрыва.
Во время конфликта всем рекомендуется разойтись по разным комнатам.
Необходимо сесть и написать, за что именно вы обижаетесь на партнера.
Следует вспомнить, за что в свое время вы полюбили человека, на которого теперь испытываете злость.
Нужно вспомнить, какие чувства вы испытывали к партнеру в начале отношений.
Подумайте, на самом ли деле то, что вы испытываете, принадлежит вашему партнеру.
Психолог отметила, что это могут быть какие-то ситуации, связанные непосредственно с самим человеком, а не его партнером.
«Может быть, эти чувства принадлежат именно вам. Это самое главное, что может сохранить брак, ответственность за свою боль и за свои отношения», — говорит Вертинская.