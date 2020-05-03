В Сети появился новый снимок со съемочной площадки продолжения фантастического фильма «Аватар».

В описании фотографии в официальном Twitter проекта говорится: «Продюсер Джон Ландау вместе с актерами Сигурни Уивер и Джоэлем Муром посетили «Зону 26″, чтобы снять новые сцены».

Поклонники саги удивились появлению актрисы Сигурни Уивер, ведь в первой части картины ее героиня трагически погибает.

Известно, что режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон работает сразу над двумя продолжениями фильма о планете Пандоре и ее хвостатых обитателях. В какой из них появится Уивер, пока неизвестно.

Кэмерон ранее обещал, что постарается, чтобы продолжение «Аватара» стало успешнее фильма Marvel «Мстители: Финал».

Minval.az