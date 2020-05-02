Азербайджан служит примером в борьбе с пандемией COVİD-19 и ее социально-экономическими последствиями. Об этом пишет популярное румынское издание stiripesurse.ro. В частности, издание подчеркивает последовательную и упорядоченную деятельность президента Ильхама Алиева, направленная на борьбу с пандемией.

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2020-й год вошёл в историю как год пандемии коронавируса. Во всем мире идет борьба с этой опасной болезнью. В настоящее время все взоры обращены на поступки мировых лидеров, деятельность правительств, а также на то, какое государство предпринимает наиболее эффективные шаги в данном направлении.

Конечно, в этом аспекте привлекает внимание последовательная и упорядоченная деятельность президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленная на борьбу с пандемией и ликвидацию ее социально-экономических последствий.

Азербайджан находится в состоянии войны, 20 процентов территории страны оккупированы Армянскими вооруженными силами, и в Карабахе продолжается армянский сепаратизм. Даже находясь в такой ситуации, Азербайджан продемонстрировал достойную подражания принципиальную позицию в борьбе с охватившей весь мир пандемией коронавируса.

При внимательном наблюдении за процессами, происходящими в Азербайджане, становится ясно, что автором решений, направленных на эффективную борьбу с пандемией, защиту здоровья и социального благосостояния населения является непосредственно президент Азербайджана Ильхам Алиев. Oн внимательно следит за деятельностью Оперативного штаба, постоянно дает рекомендации и указания. В то же время заслуживают внимания полные гуманизма поступки первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Борьба с пандемией еще раз подтвердила экономическую мощь Азербайджана. Именно в таких форс-мажорных ситуациях отчетливо проявляется мощь государства, сила и харизма его лидера. В период пандемии коронавируса Азербайджан продемонстрировал, что обладает способной властью, оперативным правительством.

Все это, несомненно, является результатом больших и глубоких политических, экономических, социальных реформ, которые президент Ильхам Алиев проводит в Азербайджане на протяжении длительного времени. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал — коренные и радикальные реформы осуществляются в соответствии с требованиями, условиями и вызовами современности.

Когда пандемия приблизилась к границам Азербайджана, президент Ильхам Алиев и его команда, правительство перешли на круглосуточный режим работы. Сразу после обнаружения коронавируса в соседних Иране и Грузии Азербайджан закрыл свои границы. Были выделены карантинные больницы, и в страну стали доставлять дополнительные тесты.

С целью предотвращения распространения пандемии в средних и высших учебных заведениях в начале марта было приостановлено обучение, учебный процесс централизованно по всей стране проводится в онлайн режиме. Все соответствующие исполнительные структуры были мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Была организована доставка в страну находящихся за границей граждан Азербайджана.

С момента объявления карантина социально-экономическое положение граждан находится под постоянным вниманием руководства республики. Лица, официально являющиеся безработными, а также лишившиеся работы в период пандемии, получили материальную и продовольственную помощь. Президент Ильхам Алиев дал указания и рекомендации соответствующим структурам о компенсации ущерба, нанесенного предпринимателям, об уступках населению в связи с коммунальными выплатами и банковскими кредитами.

Анализ предыдущих событий показывает, что Азербайджанское государство не только в период настоящей пандемии, но и во всех форс-мажорных и чрезвычайных ситуациях выступало за интересы народа. В качестве примера можно привести списание кредитных долгов после девальвации 2015 и 2016 годов, оказание гражданам безвозмездной государственной помощи в результате возгорания крупных торговых центров в Баку, компенсацию урона от стихийных бедствий и другие меры.

С целью предотвращения инфицирования внутри страны был ограничен въезд и выезд из городов и районов страны, приняты строгие меры.

В то время как в развитых европейских государствах наблюдался дефицит продовольствия в период пандемии, Азербайджан ни разу не столкнулся с этой проблемой. Наоборот, в маркетах наблюдалось изобилие продуктов.

Кстати, в период пандемии проявилось такое преимущество азербайджанского народа, как сострадание, стремление помочь ближнему. Обеспеченные граждане наряду с государством помогали безработным, оставшимся без материальных средств соотечественникам, проявляли солидарность.

Азербайджанское государство также в кратчайшие сроки решило проблему нехватки масок – путем организации местного производства. По указанию президента Ильхама Алиева за короткое время в городе Сумгайыт начало действовать предприятие по производству масок. Сейчас эта фабрика производит около 150 тысяч масок в день.

Естественно, все эти меры, предпринимаемые государством ценой огромных расходов, а порой и рисков, направлены на защиту людей, всего народа. Все гуманные шаги, предпринимаемые согласно указаниям и рекомендациям президента Ильхама Алиева, а также все строгие меры и наказания преследуют одну цель — защитить граждан Азербайджана, их родных и близких. Чтобы люди не умирали, не попадали в тяжелое положение!

Президент действует по принципу «Все для гражданина и его здоровья». Это и есть азербайджанская модель, азербайджанский пример.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наряду с различными государствами и аналитиками одобряет опыт Азербайджана. Подтверждением тому является письмо генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, адресованное президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в конце марта, в котором тот приветствовал политику главы государства и его действия, направленные на ограничение влияния и масштабов пандемии COVID-19.

В то время как все государства сосредоточены на своих внутренних проблемах, Азербайджан в числе немногих стран активно поддерживает международные отношения, проводит соответствующую координацию действий.

По инициативе Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, в формате Контактной группы Движения неприсоединения 4 мая посредством видеоконференции будет проведен саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом. Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

10 апреля по инициативе президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета в формате видеоконференции.

С целью поддержки международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса Азербайджан на добровольной основе сделал финансовое пожертвование в сумме 5 миллионов долларов США в фонд ответных мер против коронавируса Всемирной организации здравоохранения.

Кроме этого, Ильхам Алиев в период пандемии, продолжая работать в напряженном режиме, проводил онлайн встречи, телефонные разговоры с руководителями ряда государств и международных организаций.

В этом ракурсе хотелось бы отметить немаловажную деталь. В условиях распространения коронавируса были продолжены работы по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), который будет доставлять азербайджанский газ на итальянский рынок. Работы продолжаются в соответствии с санитарными нормами, полностью обеспечивается охрана здоровья и безопасность персонала. Первые поставки уже ожидаются в течение 2020 года.

Это настоящее мужество в нынешней ситуации!

Итак, объективный и скоординированный анализ всех внутренних процессов, международных отношений, а также исполнения энергетических проектов дает основание утверждать, что Азербайджан с честью и достоинством преодолевает испытание коронавирусом. Меры, предпринимаемые соответствующими структурами согласно указаниям президента и находящиеся под его особым контролем, за короткие сроки дают положительные результаты. Пандемия уже угасает, режим карантина смягчен начиная с 27 апреля.

Еще один важный момент заключается в том, что по сравнению с другими государствами, все еще борющимися с пандемией, Азербайджан уже разрабатывает программы для постпандемического периода.

Отсюда можно сделать вывод — программы, осуществленные в период пандемии по инициативе Ильхама Алиева, доказали свою полную эффективность, а мудрые решения незамедлительно выполнялись оперативной командой. Это, конечно, достойно одобрения и должно быть использовано мировым сообществом в качестве опыта для любых форс-мажорных ситуаций в будущем.

В заключении было бы уместно отметить один важный факт. Результаты проведенного в марте Центром социальных исследований опроса, обнародованные 17 апреля, показали, что 94,7 процент граждан Азербайджана доверяют и поддерживают президента Ильхама Алиева!

Граждане страны пишут Ильхаму Алиеву искренние письма благодарности за решительные меры, поддержку, оказанную народу в период пандемии. Эксперты расценивают это как искренность взаимоотношений народа и государства.

Minval.az