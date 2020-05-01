Состоялась онлайн-беседа между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и заместителем госсекретаря по межпарламентским связям МИД Великобритании (заместитель министра по Еврососедству и США) Венди Мортон

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, в начале встречи министр Мамедъяров поздравил Мортон с новым назначением.

Далее стороны обсудили ряд вопросов, входящих в повестку отношений двустороннего сотрудничества.

Затронув текущую глобальную ситуацию, стороны обменялись мнениями по поводу мер, принятых обеими странами в рамках борьбы с пандемией COVID-19, и вопросов обоюдной поддержки.

Министр Мамедъяров также ответил на вопросы, интересующие собеседницу, по поводу текущего этапа переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

Мортон в свою очередь заявила, что позиция ее страны в связи с конфликтом очевидна, и еще раз подчеркнула, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Далее стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности обсудили энергетические проекты.

Minval.az