Американский боксер Майк Тайсон признался, что избил нескольких проституток. При этом звезда спорта был под воздействием наркотических веществ. Инцидент произошел в 2009 году, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

53-летний экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе рассказал, что произошло это в гостиничном номере и девушек легкого поведения было семь.

Тайсон заявил, что тогда пил алкоголь и принимал наркотики. В какой-то момент ему показалось, что проститутки хотят его ограбить и подставить. Боксер начал девушкам наносить удары.

«Это дьявол, он победил. Я выгнал их всех», — заявил Тайсон, добавив, что после данного происшествия наркотики он больше не принимает.

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