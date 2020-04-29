Расходы Международного олимпийского комитета в связи с переносом летних Олимпйиских игр 2020 года в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса значительно увеличатся, заявил президент МОК Томас Бах.

«МОК будет и впредь нести ответственность за свою долю расходов на эти отложенные игры в соответствии с условиями соглашения, которое мы заключили с нашими японцами. Хотя точную цифру пока рано называть, мы уже знаем, что нам придется взять на себя расходы в несколько сотен миллионов долларов США. Вот почему нам также необходимо изучить и проанализировать все услуги, которые мы предоставляем для этих отложенных игр», — цитирует «Интерфакс» Баха.

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