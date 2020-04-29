Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут быть доиграны на нейтральных полях, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Такую меру рассматривает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). К подобному варианту Союз может прийти из-за того, что на территории Франции был продлен запрет на проведение массовых мероприятий, а также досрочно завершен чемпионат страны по футболу.

При этом французский «ПСЖ» уже вышел в четвертьфинал турнира, однако провести матчи на своей территории, если сезон Лиги чемпионов будет возобновлен, не сможет.

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