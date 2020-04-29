Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной годовой отчет.

Как сообщает АПА со ссылкой на Комиссию, в отчете отмечается, что Азербайджан добился больше успехов в сфере защиты религиозных свобод, нежели соседние страны.

Как и в прошлые годы, один из 9 членов комиссии Джонни Мур, не согласившись с некоторыми необъективными и не отражающими правду моментами в части отчета по Азербайджану, изложил свое мнение, и эта позиция была включена в отчет.

Джонни Мур не считает правильным включение Азербайджана в данный отчет. Он отметил, что сунниты и шииты в Азербайджане молятся вместе, представители евангелистской и русской ортодоксальной церкви совместно проводят службу, и еврейская община живет в условиях полной свободы и безопасности.

Мур особо отметил то, что несмотря на то, что большинство населения Азербайджана составляют мусульмане, в стране были приняты в качестве гостей лидеры индейцев. Он особо подчеркнул, что несмотря на то, что большинство населения Азербайджана, граничащего с Ираном, составляют шииты, страна поддерживает общественные и дипломатические связи с Израилем.

Мур считает, что общины, имеющие свободу вероисповедания, должны учитывать обеспокоенность государства в связи с насилием, религиозным экстремизмом и национальной безопасностью и не должны допускать произвола. В заключение он отметил необходимость скорейшего достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

Указанная позиция Дж.Мура опубликована как приложение к отчету USCİR.

Minval.az