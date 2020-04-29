Секретная группа ведущих ученых из США, которую спонсируют миллиардеры и промышленные гиганты, утверждает, что им есть что противопоставить пандемии COVID-19 и собирается представить свои разработки Белому дому.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Группа состоит из 12 врачей. Ею руководит 33-летний доктор Томас Кэхилл (венчурный капиталист). Они разработали план выхода из нынешней пандемии и победы над китайской заразой. Этот план они назвали «Манхэттенским проектом» эпохи коронавируса и надеются, что его удастся довести до американского руководства.

Энтузиасты собираются объединить лучших специалистов для выдвижения новых, «неортодоксальных» идей.

На данный момент в группе есть химические биологи, иммунобиолог, нейробиолог, хронобиолог, онколог, гастроэнтеролог, эпидемиолог и ученый-ядерщик. Причем наименее квалифицированным из членов группы считает себя биолог и Нобелевский лауреат 2017 года Майкл Росбаш.

Пока ученые выступают как посредник для фармацевтических компаний, нуждающихся в «авторитетной связи с лицами, принимающими решения в администрации Трампа».

Имеется 17-страничный документ, в котором содержится призыв к разным испытаниям более нетривиальных методов для борьбы с COVID-19. Это использование препаратов, доказавших свою эффективность в борьбе с вирусом Эбола. При нынешней пандемии, считают ученые, их дозировку необходимо значительно увеличить.

По данным издания, с документом уже ознакомлены члены правительства США, вице-президент и глава оперативной группы по борьбе с коронавирусом Майк Пенс и директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз. Последний согласен с большинством советов группы.

По словам Кэхилла, связаться с высокопоставленными чиновниками им позволила поддержка миллиардеров. Белый дом уже проводит с учеными консультации.

Подчеркивается, что никто из членов группы на разработках или открытиях денег не зарабатывает.

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