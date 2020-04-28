Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком планеты по данным системы ELO. Об этом сообщает Besoccer.

При составлении рейтинга учитывались показатели влияния футболиста на игру через количество забитых им голов, а также уровень турниров, в которых игрок принимал участие.

Второе место в списке занял португалец Криштиану Роналду, третье — Тьерри Анри.

В топ-10 также попали Луис Суарес, Злата Ибрагимович, Харри Кейн, Мохаммед Салах, Неймар, Роберт Левандовски и Радамель Фалькао.

Minval.az