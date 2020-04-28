Заслуженный врач России, детский хирург Владимир Круглый заявил, что люди со второй группой крови, возможно, больше остальных рискуют умереть от нового коронавируса. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам Круглого, китайские исследования выявили, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусом. Он отметил, что среди исследованных китайцами жертв коронавируса около 40 процентов имели именно эту группу крови.

«Какие результаты в других странах, мы не знаем, сейчас идет накопление данных», — добавил медик.

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