Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса.

Как сообщает The Mirror, первоначально Центр контроля заболеваний (CDC) перечислил только три симптома COVID-19: одышка, кашель и лихорадка. Затем врачи изучили симптомы более 20 тысяч умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании.

Оказалось, что частыми симптомами коронавируса в том числе являются озноб, дрожь от озноба, мышечные боли, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния. Как отмечает издание, 76 процентов пациентов в Иране, которые потеряли обоняние, рассказали, что это произошло внезапно.

Профессор Клэр Хопкинс (Claire Hopkins), президент Британского ринологического общества заявила, что потеря вкуса и обоняния являются наиболее верными ранними симптомами коронавируса. «Они более распространены, чем кашель или лихорадка», — заявила эксперт.

Ранее специалист Йельского университета Винсенте Диаз (Vicente Diaz) обнаружил новый редкий симптом коронавируса — покраснение глаз у человека. Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка. Диаз подчеркнул, что подобное явление также может быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного, к примеру, аллергией.

Согласно последним данным, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 3 037 605. За все время пандемии коронавируса скончались 210,9 тысячи человек, вылечились более 892,6 тысячи.

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