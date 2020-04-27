Граждане Азербайджана, оставшиеся Дубае, уже во вторник, 28 апреля смогут вернуться на родину, говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой АР.

Застрявшие из-за пандемии коронавируса в столице Объединенных Арабских Эмиратов 75 азербайджанцев, еще в марте обратились за помощью в госкомитет. Ведомство с 26 марта и по сей день обеспечивало их размещение в отелях и оплату повседневных расходов.

Наконец, удалось организовать рейс, которым наши соотечественники 28 апреля смогут вернуться на родину.

Азербайджанцы, подключившиеся из Дубая к видеоконференции, выразили благодарность руководству АР и комитету за проявленное к ним отношение и отметили, что за время пребывания на чужбине постоянно чувствовали моральную и материальную поддержку государства.

Также благодаря материальной помощи Госкомитета по работе с диаспорой 22 гражданина Азербайджана, которым не удалось вернуться из Республики Беларусь на родину, с 6 апреля размещены в отелях, где полностью обеспечено их нормальное проживание.

Minval.az