В зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего, заявили в понедельник в МИД РФ.

«Обращаем внимание, что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего. Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в МИД не поступало», — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

Так там прокомментировали то, что 12 апреля в ряде арабских СМИ, со ссылкой на осведомленный источник в правительстве национального согласия Ливии (ПНС), появились сообщения об уничтожении 10 апреля в районе Салах-ад-Дин штаба оперативного управления так называемой российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», воюющей на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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«Упомянутые сообщения — далеко не первая спекуляция на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте. Подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние, открыто встав на сторону одного из его участников. В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон никогда не демонстрировали», — заявили на Смоленской площади.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии. В подтверждение своих слов Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб, снят глава ЧВК «Вагнер».

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