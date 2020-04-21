«Новая газета» опубликовала две новые видеозаписи убийства жителя Сирии, которое, как предполагается, в 2017 году совершили наемники из ЧВК «Вагнер».

На видеозаписях показано, как пленному взрывают в паху запал от ручной гранаты, стреляют в него из автомата и бьют кувалдой.

«Новая газета» также опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что после убийства жертве отрезали голову и повесили ее на заборе.

Кроме того, издание назвало полную фамилию одного из предполагаемых участников расправы. Это Станислав Дычко 1990 года рождения. По данным «Новой газеты», он числится в ЧВК «Вагнер» с 2016 года, а до этого служил в ставропольской полиции.

Убийство, о котором идет речь, произошло в июне 2017 года на газовом месторождении Аш-Шаер в Сирии. Жертвой, как предполагается, стал сириец Хаммади Тах Аль-Бут, дезертировавший из армии Башара Асада.

В ноябре 2019 года «Новая газета» выложила видео, на котором люди, издевающиеся над сирийцем, говорят по-русски. Издание заявило, что один из участников казни — боец ЧВК «Вагнер» Станислав Д. (его полная фамилия тогда не была указана). «Новая газета» призвала Следственный комитет провести официальное расследование случившегося.

Позднее «Фонтанка» назвала имена еще четверых наемников из ЧВК «Вагнер», предположительно принимавших участие в пытках и убийстве сирийца. Всего к убийству, по информации «Новой газеты», были причастны от пяти до семи человек.

Minval.az