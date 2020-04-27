Возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула — мечети в районе Ортакей — были замечены несколько дельфинов в воде у берега. Об этом сообщает турецкая Daily Sabah.

Dolphins play near Ortaköy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1 — DAILY SABAH (@DailySabah) April 23, 2020

На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и почти круглосутночно гуляют туристы.

Также дельфинов видели недалеко от берегов исторического района Стамбула, где до пандемии работали множество рыбных ресторанов популярных у туристов.

Minval.az