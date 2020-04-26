Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза страны.

В конце марта правительство приняло постановление о введение квоты на ряд зерновых культур. Объем — семь миллионов тонн.

В ведомстве отметили, что подобная мера позволит стабилизировать цены на зерновые. Кроме того, это решение поможет обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

Minval.az