Нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кин будет оштрафован за проведение вечеринки во время карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Сумма штрафа составит £100 тыс. ($124 тыс.), что равняется двум недельным зарплатам 20-летнего итальянского футболиста. Сообщается, что игрок организовал вечеринку с моделями, после чего «Эвертон» немедленно отреагировал заявлением, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии.

Кин перешел в «Эвертон» в августе прошлого года из итальянского «Ювентуса», в составе которого дважды стал чемпионом Италии, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

За 26 игр во всех турнирах за «Эвертон» форвард один раз поразил ворота соперников и отдал две голевые передачи. Помимо «Ювентуса» он выступал на правах аренды за итальянскую «Верону». На его счету 3 матча и 2 гола в составе сборной Италии.

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