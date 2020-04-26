Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая.

Согласно сообщению издания Daily Mail, футболистам предложили отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. Командные фотографии и традиционные рукопожатия будут также запрещены. Перед началом тренировок и матчей каждому игроку будут измерять температуру.

Напомним, что большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Германии количество инфицированных составляет более 156 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 5,8 тысячи.

Minval.az