Раздавать деньги населению в России нет возможности и необходимых инструментов, как, к примеру, у США, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в видео-интервью на Сбербанк TV и порталу «Лента.ру».

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.

Minval.az