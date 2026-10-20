Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана изучил мнения участников выпускных и вступительных экзаменов 2026 года.

Как сообщает ГЭЦ, в основных опросах приняли участие 18 717 выпускников текущего года, 592 выпускника прошлых лет и 839 участников вступительных экзаменов.

Кроме того, в течение года после различных экзаменов было проведено 64 опроса, охвативших в общей сложности 15 494 человека.

Участники оценивали условия проведения экзаменов, работу наблюдателей, понятность заданий, организационные и технические вопросы. Также изучались уровень стресса, доверие к экзаменационной системе, социальное давление и факторы, влияющие на выбор специальности.

Средняя субъективная оценка сложности выпускного экзамена составила 4,19 балла по пятибалльной шкале.

При этом в ГЭЦ подчеркнули, что высокий показатель связан не только с объективной сложностью заданий. Среди основных причин недовольства выпускники называли большой объем текстов и вопросов, нехватку времени, сложные формулировки и неожиданные задания.