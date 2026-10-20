Южная Корея решила отозвать часть сотрудников посольства из Украины. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на МИД страны.

Представитель МИД Южной Кореи Пак Ду Сун объяснил решение отсутствием со стороны Киева «позитивных шагов» для урегулирования спора о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Он также сослался на сохраняющуюся угрозу воздушных ударов, которая затрудняет обеспечение безопасности дипломатов.

Ранее, 8 октября, Сеул отозвал своего посла из Украины. При этом консульский персонал останется в стране для защиты южнокорейских граждан, а дипломатические контакты продолжатся под руководством временного поверенного в делах.

Причиной конфликта стало заявление Владимира Зеленского о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Киев в нарушении договоренности о конфиденциальности, подчеркнув, что раскрытие информации угрожает семьям пленных и стабильности на Корейском полуострове.