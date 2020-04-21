Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила продление режима ЧП в стране, об этом глава государства заявила на брифинге во вторник.

Чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Через 10 дней в стране был введен комендантский час, а с 17 апреля запретили передвижение на легковых автомобилях без разрешения.

«Для превенции распространения коронавируса и защиты жизни и здоровья граждан, на основании обращения премьер-министра и статьи 71 Конституции Грузии, я издаю приказ о объявлении чрезвычайного положения, которое продлится до 22 мая включительно. Согласно тому же приказу, до 22 мая будет продлено действие декрета, который предполагает введение дополнительных ограничений», — цитирует «Спутник» Зурабишвили.

Minval.az