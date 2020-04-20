Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет.

Об этом заявила врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

По словам специалиста, у многих из-из частого мытья рук возникают различные дерматиты, а защитить чувствительную кожу рук можно при соблюдении определенных правил.

«Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы», — передает РИА Новости слова Алексеевой.

Она подчеркнула, что тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры в период борьбы с коронавирусом совершенно обязательны.

Minval.az