Туринский «Ювентус» рассчитывает подписать контракт с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на интернет-сайт le10sport.com.

По информации издания, итальянский клуб уже контактировал с окружением французского специалиста. Отмечается, что наставник «сливочных» находится в натянутых отношениях с президентом команды Флорентином Пересом и не разделяет его видения по развитию «Реала».

Соглашение Зидана с «королевским клубом» рассчитано до 2022 года. Действующим главным тренером «Ювентуса» является Маурицио Сарри.

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